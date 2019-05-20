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تم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف

قوات التحالف: الدفاع الجوي السعودي تعترض أهدافًا جوية معادية بجدة والطائف وتُدمِّرها

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأنه في صباح اليوم الاثنين رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافًا جوية، تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف؛ فتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف.