مفتاح الرشاقة وخافض الكوليسترول.. هذا هو "دقيق التفاح"

يحتوي 100 غرام منه على ما يقارب 13 غرامًا من الألياف

أوردت مجلة "Elle" الألمانية، أن دقيق التفاح يُعد بمثابة مفتاح الرشاقة؛ حيث إنه يساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة بفضل محتواه العالي من الألياف الغذائية.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، يحتوي 100 غرام من دقيق التفاح على ما يصل إلى 13 غرامًا من الألياف الغذائية؛ مقارنة بـ2.8 غرام بالنسبة لدقيق القمح التقليدي.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال، أن الألياف الغذائية تعمل أيضًا على خفض الكوليسترول الضار، وتُسهم في ضبط مستوى السكر في الدم.

كما يُعد دقيق التفاح غنيًّا بالفيتامينات والمعادن المهمة للصحة مثل فيتامين "سي" والبوتاسيوم، كما أنه يحتوي على مادة "البكتين"، التي تعمل على تحفيز الهضم وتدعم فلورا الأمعاء، ومن ثم تقي من الانتفاخ، حسبما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.