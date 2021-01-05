نجران.. إنهاء معاناة طفل من تشوهات خلقية في المريء

يزن 1600 جرام.. الكوادر الطبية تمكّنت من إغلاق الناصور

نجح أطباء الجراحة في مستشفى الولادة والأطفال في نجران في إجراء عملية دقيقة لطفل "خداج"، يزن 1600 جرام، يعاني من تشوه وضمور في المريء مع وجود ناصور بين المريء والقصبة الهوائية.



وقالت "صحة نجران": الكوادر الطبية تمكّنت من إغلاق الناصور وتوصيل طرفي المرئ الضامر، وذلك في إجراء طبي دقيق عالي الخطورة بسبب الوزن.



وأضافت: الطفل يتلقى الرعاية الصحية اللازمة في الحضانة وتتم الرضاعة عن طريق الفم بصورة طبيعية وحالته العامة مستقرة.