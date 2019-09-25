آل الشيخ: بعد البداية القوية لـ"ألميريا" غيرت رأيي.. وحلمي أن تكون الأكاديمية مثل لاماسيا

وعد بتطوير ملعب النادي.. وقدم اللاعبين الجدد

أبدى تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني سعادته بتواجده في إسبانيا.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده في ملعب النادي "المديترانيو": "أنا سعيد بتواجدي في إسبانيا وتملكي للنادي في واحدة من أفضل دوريات العالم وانطباعي عن أهل المدينة أنهم أناس طيبون وودودون وأتمنى أن أكون عند ثقتهم".

وتابع: أمس وضعنا الخطوط العريضة لمسيرة النادي وأنتظر لقاء عمدة المدينة لمناقشة بعض الأمور لتطوير أكاديمية النادي لتكون على أعلى مستوى حيث ستكون جاهزة في شهر إبريل إن أمكن لاسيما المرحلة الأولى منها، كما طلبت من العاملين معي وضع خطة لتطوير الملعب ليكون جاهزاً في شهر يوليو القادم.

وأضاف: لدينا خطة طويلة المدى هدفنا تقديم كرة جميلة والتعاقد مع العديد من النجوم وأن يحقق الفريق ما يطمح له أهل المدينة وأن يكسب احترام الجميع داخل الملعب وخارجه.

وأوضح: نحن نعمل على إنشاء أكاديمية تمتد على مساحة 38000 متر مربع، سيستغرق ملعب المديترانيو مزيداً من الوقت ولكننا نريد الانتهاء منه قريباً.

وكشف آل الشيخ أنه في مقابلته الأولى مع بيدرو إيمانويل مدرب الفريق طلب منه الصعود بالفريق إلى دوري الدرجة الأول الإسباني "الليغا" خلال عامين أو ثلاثة، لكن بعد هذه البداية القوية غير رأيه في ذلك الأمر.

وأفاد: قمنا بالاتفاق مع شركة تقوم بالعديد من المشاريع في ألمانيا، وستعمل هذه الشركة عن قرب مع ماريو وداريو لتكون أحد أفضل الأكاديميات في العالم، فحلمي هو أن تكون أكاديمية "روزام" مثل أكاديمية لاماسيا.

وأشار آل الشيخ أن فكرة إعطاء السيارات كجوائز إستراتيجية تسويقية لجذب المزيد من المشجعين والآن من واجبنا أن نجعل هذا الحشد ينطلق لمساعدة الفريق في مساعيه.

وفي ختام المؤتمر الصحفي قدم آل الشيخ اللاعبين الجدد المنضمين للفريق وهم: خوان مونيوز، داروين نونيز، أرفين أبياه.