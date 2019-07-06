شاهد.. ما فعلت مذيعة على الهواء لحظة زلزال كاليفورنيا؟

حركة القطارات تتوقف ومطار محلي يغلق أجواءه الملاحية

كشف شريط فيديو ما قامت به مذيعة شبكة تليفزيون "CBS" الأمريكية على الهواء مباشرة، في لحظة وقوع زلزال بقوة 7.1 على مقياس ريختر، والذي ضرب ولاية كاليفورنيا أمس الجمعة.

على الهواء مباشرة

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كانت المذيعة سارة دونتشي تقرأ الأخبار بصحبة زميلها خوان فرنانديز، في استديو شبكة تليفزيون "CBS" في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، وفجأة شعر المذيعان بالزلزال، ورغم الذعر البادي عليهما، خاصة دوننتشي، لكن المذيعين تمالكا نفسيهما، واستكملا قراءة الخبر.

وعند لحظة معينة أمسكت دونتشي يد فرنانديز، ثم نهضت وقررت أن يخرجا في فاصل ويعودان بعده، وبسرعة هبطت لتختبئ أسفل المنضدة، وهو أحد أهم الإجراءات للاحتماء أثناء وقوع الزلزال.

وحسب موقع قناة "الحرة"، فقد ضرب زلزال هو الأقوى في ربع قرن الجمعة جنوبي ولاية كاليفورنيا الأميركية بعد يوم واحد من زلزال ضرب المنطقة ذاتها.

وقال المرصد الجيولوجي الأميركي إن زلزالاً بقوة 7.1 على مقياس ريختر ضرب جنوب كاليفورنيا، وهو ما ورد أيضًا من المرصد الأوروبي للزلازل.

توقف حركة القطارات

وتوقفت حركة القطارات في منطقة جنوب كاليفورنيا، وأغلق مطار محلي أجواء الملاحة، كما انقطعت الكهرباء عن ما لا يقل عن ألفي شخص في منطقة ريدجكريست.

وكان عمق الزلزال الرئيسي حوالي ميل واحد من سطح الأرض.

وسجلت عدة هزات استباقية وهزات ارتدادية أخرى أضعف في صحراء "موهافي".

وقالت إدارة الإطفاء في لوس أنجلس إن التقارير الأولية لا تشير إلى وقوع أضرار في المدينة.

أما في ريدجكريست، فقد تم الإبلاغ عن أضرار في مبان وحرائق.

فيديوهات وصور

واستمرت الهزة نصف دقيقة، وشعر بها سكان في مساحة ضخمة ممتدة من المكسيك جنوبًا إلى نيفادا شرقًا.

ونشر مغردون فيديوهات وصور لحظة الزلزال وآثاره، وقال مغردون في الولاية الأميركية الأكثر سكانًا إنهم شعروا بالزلزال، وذلك بعد يوم واحد من زلزال آخر بقوة 6.4 على مقياس ريختر.

لا خطر من تسونامي

وفي لوس أنجلس، أفاد مغردون بشعورهم بالهزة في مطار لوس أنجلس الدولي، وفي المدينة وعدد من ضواحيها.

وقالت السلطات إنه لا خطر من تسونامي في المنطقة بعد الزلزال الذي ضرب على بعد 60 ميلاً شرق بيكرز فيلد الساعة 8:16 مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، وعلى بعد 4 أميال من مركز زلزال الخميس في ريدجكريست، وعلى بعد 25 ميلاً شمال لوس أنجلس.

وقالت دائرة الإطفاء في مقاطعة سان برناردينو إن شخصًا واحدًا أصيب بجروح طفيفة، وإن بيوتا عدة قد تضررت.

117 زلزالاً في 10 أيام

وفي الأيام العشرة الماضية، سجل 117 زلزالاً بقوة تتجاوز 3 على مقياس ريختر في ولاية كاليفورنيا.

ولاحقًا خفضت الوكالة الأوروبية المتوسطية لرصد الزلازل تقديرها لقوة الزلزال إلى 6.9 على مقياس ريختر.