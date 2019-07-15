"الزعاق": ثلاثة ظواهر فلكية تشهدها المملكة غدًا

قال: منها تعامد الشمس على الكعبة المشرفة أذان الظهر

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن المملكة ستشهد يوم غد الثلاثاء ثلاثة ظواهر فلكية؛ منها تعامد الشمس على الكعبة المشرفة وقت أذان الظهر.

وقال عبر حسابه في "تويتر": غدًا الثلاثاء سيحدث ثلاث ظواهر فلكية:

1- تعامد الشمس على الكعبة المشرفة وقت أذان الظهر على مكة، وهو اتجاه القبلة على مستوى العالم.

2- خسوف جزئي للقمر مُشاهَد عندنا في #السعودية و#الخليج، ويستمر قرابة الثلاث ساعات، يبدأ من ١١م، وينتهي ٢ص.

3- اقتران كوكب زحل بالقمر طوال الليل.