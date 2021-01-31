بالفيديو.. المساحة الجيولوجية ترسل فريقاً فنياً لدراسة الهزة الأرضية شمال حائل

أرسلت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، فريقاً فنياً لدراسة الهزة الأرضية شمال #حائل.

وكانت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، قد رصدت صباح أمس، هزة أرضية شمال مدينة حائل، بقوة 3.07 درجة على مقياس ريختر وبعمق 7 كيلو مترات.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": رصدت محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية الساعة ١:٣١ هزة أرضية بقوة ٣.٠٧ على مقياس ريختر وعمق ٧ كيلو مترات وتبعد ٤٦ كم شمال مدينة حائل، وتعد هذه الهزة الأرضية صغيرة على مقياس ريختر.