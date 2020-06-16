حسن الراهب : لا ديون لي عند النصر .. ومازلت أحب جماهيره

قال لاعب الشباب حسن الراهب، ،أن لا متأخرات له لدى ناديه السابق (النصر) ، مؤكدًا استلامه جميع مستحقاته المالية منذ عام 2019.
وشارك (الراهب) متابعيه صورة لخطاب مخالصته مع حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، عبر حسابه في «تويتر»، حيث كتب : « جمهور نادي النصر الحبيب النصر، تعلمون مثلما أعلم مقدار محبتكم لدي وما زلت أحبكم وسأظل».
وتضمن الخطاب المرفق في تغريدته، توقيع خطي بتسلمه كل مستحقاته المالية لدى فريقه السابق.
سرب خطاب المخالصة من خلال حسابه في "تويتر"
قال لاعب الشباب حسن الراهب، ،أن لا متأخرات له لدى ناديه السابق (النصر) ، مؤكدًا استلامه جميع مستحقاته المالية منذ عام 2019.
وشارك (الراهب) متابعيه صورة لخطاب مخالصته مع حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، عبر حسابه في «تويتر»، حيث كتب : « جمهور نادي النصر الحبيب النصر، تعلمون مثلما أعلم مقدار محبتكم لدي وما زلت أحبكم وسأظل».
وتضمن الخطاب المرفق في تغريدته، توقيع خطي بتسلمه كل مستحقاته المالية لدى فريقه السابق.