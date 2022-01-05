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تفاعل مغرّدون مع الخبر السعيد وقدّموا له التهنئة بمولوده الجديد

تيمناً باسم خادم الحرمين.. الفنان محمد عبده يُرزق بمولود ويسميه سلمان

رُزق الفنان محمد عبده؛ فجر اليوم، بمولود جديد أسماه "سلمان".

وقال عبر حسابه في "تويتر": "الحمد لله رب العالمين، رُزقت فجر هذا اليوم، بمولود أسميته سلمان؛ تيمناً باسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان "حفظه الله".

وتفاعل مغرّدون مع الخبر السعيد، وقدّموا له التهنئة بمولوده الجديد.