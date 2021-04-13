"الصحة": تسجيل 951 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 608 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 13 أبريل 2021، تسجيل 951 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 400228 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 608 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 384635 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6773 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8820 والحالات الحرجة 962 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 13 أبريل 2021، تسجيل 951 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 400228 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 608 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 384635 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6773 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8820 والحالات الحرجة 962 حالة.