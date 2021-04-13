"الصحة": تسجيل 951 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 608 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 13 أبريل 2021، تسجيل 951 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 400228 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 608 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 384635 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6773 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8820 والحالات الحرجة 962 حالة.

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13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442 03:40 PM

"الصحة": تسجيل 951 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 608 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 13 أبريل 2021، تسجيل 951 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 400228 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 608 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 384635 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6773 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8820 والحالات الحرجة 962 حالة.

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