إطلاق مبادرة "اصنع أثرًا" بتعليم الشرقية

تعزز خبرات مجال العمل الإعلامي

أطلقت إدارة الإعلام والاتصال بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، مبادرتها الإعلامية "اصنع أثرًا"، بالتعاون مع عدد من محطات صناعة العمل الإعلامي بالمنطقة.

بدأت المبادرة، في مراحلها الأولى بتنظيم زيارات مهنية لهذه المحطات، ومنها هيئة الإذاعة والتلفزيون بالقطاع الشرقي تلفزيون الدمام، وكذلك استوديو الإذاعة، وجمعية الثقافة والفنون، وقسم الإعلام المحلي بشركة أرامكو السعودية، ومركز إثراء العالمي.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال، المتحدث الرسمي بتعليم المنطقة الشرقية، سعيد الباحص، أن المبادرة بدأت مراحل عملها خلال فترة الإجازة الصيفية، مستهدفة منسوبي ومنسوبات إدارة الإعلام والاتصال؛ حيث تعزز من فكرة الوقوف المباشر على صنوف الخبرات والمعارف والمعلومات في مجال العمل الإعلامي.

وقال إن ذلك من خلال استجلاب الجانب المهني والمهاري من ذوي الخبرة وأرباب العمل الإعلامي وأصحاب التجارب الحقيقية في مجال قيادة المنتج الإعلامي الفريد؛ فضلًا عن خلق التجارب الإثرائية؛ للاطلاع على فنيات العمل الإعلامي من ينابيعه الأساسية، وخوض غمار التجربة الإثرائية؛ للاطلاع على الجوانب الملهمة من مختلف أقطاب العمل الإعلامي وروافده ومجالاته المتنوعة؛ لا سيما الطرح التلفزيوني ومجال صناعة المحتوى المرئي والبث المباشر.

وأضاف "الباحص"، أن الهدف المحوري من مبادرة "اصنع أثرًا" التركيز المباشر على رعاية الأفكار الإعلامية الجديدة واستكشاف الفرص المبتكرة في جميع المجالات الإعلامية، والعمل على نقل تجربة إعلام تعليم الشرقية لمنظومات العمل الإعلامي بالمنطقة وفق سياسة العمل الإعلامي بوزارة التعليم، وبناء مساحة حوار مهنية تدريبية حول الخبرات الإعلامية وتبني الأفكار وتسريع نقل المهارات.

وعقد المقارنات المرجعية في صناعة المحتوى الإعلامي وقادة العمل الإعلامي في ميادينه المختلفة واستلهام التجارب الإثرائية في الطرح الإعلامي وفي توصيل الرسالة الإعلامية الهادفة، واستمالة رأي الجمهور وتسليط الضوء على الأطروحات الإيجابية ونقل المهارات الإعلامية المتطورة بما يحاكي التكنولوجيات الحديثة، واحتضان ورعاية الأفكار الإعلامية الجديدة.

كما أوضحت المشرف العام على المبادرة، ثريا العيسى، أن أولى خطوات العمل في تفعيل هذه المبادرة، بدأ بزيارة عدد من المؤسسات الإعلامية ومنها زيارة مبنى الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون؛ وذلك لحضور ملتقى الفيديو آرت في دورته الثالثة؛ للاطلاع على العروض الفنية لما يقارب 70 مشاركة فنية من 32 دولة مشاركة ترمز لرسالة فنية هادفة وكذلك الوقوف على تجربة فنون العمل المسرحي.

ومن جانب آخر، تَضَمّنت الرحلات زيارة مبنى تلفزيون الدمام، ومقر استديوهات الإذاعة وكذلك مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، إلى جانب تنظيم زيارة هذا الأسبوع إلى مقر قسم الإعلام المحلي بشركة أرامكو السعودية.

وأشارت إلى أن مجمل الزيارات المهنية، كانت تدور أحداثها ومضامينها حول كيفية إعداد البرامج المؤثرة سواء التلفزيونية منها، ومعرفة مبادئ الإخراج التلفزيوني والإذاعي وتطبيقات عملية في كيفية الوقوف والجلوس أمام الكاميرا وإدارة فِرَق العمل الإعلامي في مرحلة الإعداد والتحضير، وبناء الفكرة والتدريب على كيفية إعداد سكربت البرنامج إلى جانب التدريب على مجالات الفنون البصرية واستخدام السينما كعنصر في إيصال الرسالة الإعلامية وبناء السيناريوهات الإعلامية وإعداد الأفلام الوثائقية.

يذكر أن، تجربة الزيارات الميدانية ساهمت في إيجاد برنامج تدريبي مشترك بين هذه المؤسسات لتدريب منسوبي ومنسوبات إعلام تعليم الشرقية، لخلق التجارب الإثرائية والوقوف على صميم العمل الإعلامي، وبناء الصورة الذهنية المثرية ذات المضمون التراكمي في مجال الطرح الإعلامي المتنوع وفي مجال صناعة الكلمة والمحتوى الإعلامي، والتعرف على المعدات ومراحل تطور الأجهزة الإعلامية بين الماضي والحاضر ودور التكنولوجيات الحديثة في اختصار المسافات في إجراءات العمل الإعلامي في الموكساج والمونتاج وفي صناعة خلفيات الصورة الإعلامية، والذي سيساهم بدوره في اكتساب الخبرات التراكمية.