أكثر من 700 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في القريات

منذ بدء العمل بها من خلال 3 عيادات موزعة على مرافق عدة

استقبلت عيادات "تطمن " في القريات "719" مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، وذلك من خلال 3 عيادات موزعة على مرافق صحية عدة.

وخصّصت "الصحة" عيادات "تطمن" لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

عيادات تطمن

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07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442 11:12 AM

منذ بدء العمل بها من خلال 3 عيادات موزعة على مرافق عدة

أكثر من 700 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في القريات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

القريات

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استقبلت عيادات "تطمن " في القريات "719" مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، وذلك من خلال 3 عيادات موزعة على مرافق صحية عدة.

وخصّصت "الصحة" عيادات "تطمن" لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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عيادات تطمن

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