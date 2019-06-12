"مدني جدة" يعلن سيطرته على حريق تشليح بريمان.. لا إصابات

نائب المتحدث الرسمي: فريق التحقيق يعمل على معرفة أسباب نشوبه

تمكنت 15 فرقة من الدفاع المدني بمحافظة جدة، من السيطرة قبيل فجر اليوم على الحريق الذي اندلع مساء أمس في مجموعة سيارات تالفة بتشاليح شمال المحافظة بحي بريمان.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني قائلًا: إنه على الرغم من الصعوبة التي واجهت عمليات المكافحة بسبب الرياح؛ إلا أن الفِرَق تمكنت من السيطرة على الحادث في وقت يعتبر قياسيًّا، في ظل وجود رياح عالية السرعة، واتساع مساحة الحريق الإجمالية للموقع المحترق؛ حيث يحتوي على أعداد كبيرة من السيارات التالفة.

وأشار إلى أن فريق التحقيق يعمل على معرفة سبب اندلاع الحريق.

منوهًا بالجهود التي قامت بها أمانة جدة والجهات المساندة لاحتواء الحادث والسيطرة عليه.