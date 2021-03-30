رابطة الدوري السعودي للمحترفين توقع اتفاقية مع جمعية أصدقاء

أبرمت رابطة الدوري السعودي للمحترفين ممثلةً في المهندس عبدالعزيز العفالق رئيس مجلس الإدارة؛ اتفاقية تعاون مشترك بين الرابطة وجمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية ممثلةً في الكابتن ماجد عبدالله رئيس مجلس الإدارة، وذلك ظهر هذا اليوم الثلاثاء بحضور كلٍ من: المدير التنفيذي للرابطة عبدالعزيز الحميدي، وأمين عام جمعية أصدقاء فهيد الدوسري، وعضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء يزيد الرشيد، وسكرتير الجمعية خليل المطيري.

ويسعى الطرفان من خلال الاتفاقية التي تم توقيعها في مقر الرابطة إلى تجسيد التعاون المشترك بين الرابطة والجمعية من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية والرياضية؛ من ضمنها تكريم اللاعبين القدامى، تقديم دورات تدريبية، وإطلاق حملات إعلامية مشتركة، إضافة إلى دعم برامج ومشاريع كلا الطرفين.

وتأتي هذه الاتفاقية امتدادًا للعديد من الاتفاقيات والشراكات التي قامت بها الرابطة ضمن برامجها في المسؤولية الاجتماعية.