بعد أن غادر البيت الأهلاوي.. "دجانيني" ينضم إلى طرابزون التركي

أعلن نادي طرابزون التركي رسمياً اليوم الأحد عن تعاقده مع دجانيني تفاريس لاعب الأهلي ومنتخب الرأس الأخضر لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر.

وأوضح حساب نادي طرابزون التركي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن دجانيني وقع على عقدٍ يمتد لمدة ثلاث سنوات قادمة بناء على اتفاق الطرفين.

وكان دجانيني تفاريس قد قرر فسخ عقده مع النادي الأهلي خلال شهر يوليو الماضي بحجة عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة (على حد قوله).



وانتقل دجانيني من نادي سانتوس لاجونا المكسيكي إلى أهلي جدة في صيف 2018، وشارك في 56 مباراة أحرز فيها 32 هدفاً.