"آل الشيخ" يوجه بسرعة إنجاز 79 مشروعاً تعليمياً متعثراً في تبوك

قال: الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في دراسة إنشاء الأكاديميات الثانوية

وجّه وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ بسرعة تنفيذ المشاريع التعليمية المتعثرة في منطقة تبوك والتي بلغ عددها 79 مشروعاً.

وأكد الوزير، خلال لقاء منسوبي "تعليم تبوك" أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في دراسة إنشاء عدد من الأكاديميات الثانوية في عدد من المناطق، ومسارات جديدة للثانوية العامة؛ والتركيز على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

وأضاف: "نتائج الاختبارات الدولية والتحصيلية وصلت لكل معلم ومدرسة ومكتب تعليم وإدارة تعليم، وتم عقد 25.548 ورشة عمل على كل تلك المستويات؛ لمراجعة وتقييم خطط التطوير المستقبلية، ومن بينها إعداد منصة للاختبارات".

وأكد أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة لمعالجة المشروعات التعليمية المتعثرة في عدد من المناطق والمحافظات، حيث تم سحب وفسخ 670 مشروعاً متعثراً، وإسناد 171 مشروعاً مفسوخاً لشركة تطوير للمباني، واستكمال 348 مشروعاً مسحوباً بالتنسيق مع إدارات التعليم.

وكان الوزير قد وقف صباح اليوم ميدانياً على مشروع مجمع المروج التعليمي أحد المشروعات التعليمية المتعثرة في تبوك، والذي وصلت نسبة الإنجاز فيه نحو 69٪، وذلك ضمن زيارته الحالية لمنطقة تبوك.

واطلع وزير التعليم على تقرير مفصل في موقع المشروع عن المشروعات المتعثرة والتي بلغ عددها 79 مشروعاً متعثراً في تبوك، ووجه بتسريع إجراءات معالجة المشروعات المتعثرة، ودراسة أسباب تعثرها السابق، وتلافي ذلك في الخطط المستقبلية لاعتماد المشروعات، مؤكداً حرص وزارة التعليم على دعم كل المشاريع التعليمية في المناطق والمحافظات، وتقديم الدعم اللازم والمساندة في مواجهة التحديات التي قد تواجه تلك المشاريع.

وكان وزير التعليم شهد اليوم انطلاقة الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول وعودة الاختبارات التحريرية لمدارس المرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتى السادس حيث زار مدرستي عباد بن بشر الابتدائية وأسامة بن زيد الثانوية والتقى فيها بالطلاب والمعلمين.

كما دشن قاعة الأمير فهد بن سلطان العلمية في تبوك واطلع على عرض مرئي ومعرض مصاحب والتقى بعدد من منسوبي التعليم في تبوك من معلمين وطلاب.