توجيهٌ من "السديس" بجهود إضافية لخدمة ضيوف الرحمن في الإجازة الدراسية

أكد حرص القيادة وشدد على اتباع الاحترازات المعتمدة من قِبَل "وزارة الصحة"

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، جميع الوكالات والإدارات في الرئاسة والوكالة، ببذل المزيد من الجهود لاستقبال المعتمرين والزائرين خلال إجازة الفصل الدراسي الأول، والسعي لتحقيق كل التسهيلات لهم في منظومة الخدمات التي تقدّمها الرئاسة.

وأكد "السديس" بذل المزيد من الجهود والتفاني في خدمة قاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي من معتمرين وزوار ومصلين، والحرص على اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية المعتمدة من قِبَل وزارة الصحة.