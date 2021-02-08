اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة

"تحالف دعم الشرعية في اليمن": طريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم الاثنين، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.