اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم الاثنين، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية السعودية ميليشيات الحوثي الإرهابية
"تحالف دعم الشرعية في اليمن": طريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين
صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم الاثنين، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.