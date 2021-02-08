اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة

"تحالف دعم الشرعية في اليمن": طريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم الاثنين، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية السعودية ميليشيات الحوثي الإرهابية

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08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442 02:22 PM

"تحالف دعم الشرعية في اليمن": طريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين

اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم الاثنين، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية السعودية ميليشيات الحوثي الإرهابية

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