"يوتيوب" يحظر حسابات "طالبان"

"واتس آب" أغلق حسابًا للشكاوى

أعلنت شركة "يوتيوب" أنها حظرت حسابات تملكها وتديرها حركة طالبان، في إطار إسراع شركات التواصل الاجتماعي الأمريكية توضيح قواعدها تجاه منشورات الحركة؛ بحسب ما ذكرت "رويترز".

وأفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن خدمة التراسل "واتس آب" التابعة لشركة فيسبوك، أغلقت خط شكاوى ساخنًا أنشأته "طالبان" بعد سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابل.