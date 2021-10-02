جناح الأطفال في معرض الرياض للكتاب.. 4 مناطق متنوعة وبرامج إثرائية

من أهم الأجنحة التي تتجه إليها الأسر

يجد الطفل في معرض الرياض الدولي للكتاب ما يبحث عنه في عالم المعرفة، ويقضي في جناحه لحظات لا تُنسى في ظل اهتمام الشركات ودور النشر والمراكز ببرامج الأطفال المعرفية، ويُعد جناح الأطفال في المعرض من أهم الأجنحة التي تتجها إليه الأسر.

ويتكون الجناح من أربع مناطق متنوعة، تبدأ بمنطقة "شجرة الحكواتي" التي تعرض ست قصص يوميًّا تتناول أكثر من محتوى، منها الثابتة وهي المتخصصة لرعاة قسم الأطفال وقصص المانجا.

ويتضمن منطقة الحضانة التي تستقبل الأطفال من عمر ٣- ٥ أعوام، ويكون جلوس الطفل فيها ما بين نصف ساعة إلى ساعة، يتلقى فيها الطفل العديد من البرامج النوعية التي تسهم في إثرائه المعرفي، كما يضم الجناح الشاشة التفاعلية التي تتيح للأطفال تلوين لوحة ضخمة مرسومة على شاشة ذكية؛ حيث تنمي الذائقة الفنية لديه، إضافة إلى ورش العمل التي تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا، وتستهدف تنشيط حواس الطفل والتأليف، وتعزيز قدراتهم في الرسم والنحت والتفكير الإبداعي والتعبير الشفهي للجمهور، ويتاح للطفل أيضًا البدء في كتابة جمل تُعبّر عما في داخله من الصورة التي يراها من وجهة نظره بطريقة إبداعية، والإنتاج والتصميم.

ويهتم الجناح بسلامة الأطفال؛ حيث يضع كل طفل سوارًا يُكتب عليه اسمه ورقم ولي أمره المرافق له بالمعرض، كما يراعي الجناح جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.