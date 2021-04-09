متابعة لبرامج تخص الجائحة.. مسؤول أممي في ضيافة سفير المملكة بلبنان

لقاء بحثا فيه سبل تعزيز التعاون والتنسيق لأجل مصلحة المجتمعات والإنسان

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، اليوم، في مقر الاجتماعات بسفارة المملكة، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد محمد صالح.

جرى خلال اللقاء، متابعة لمختلف البرامج الإنمائية خاصة المتعلقة بالحد من جائحة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة والجهود الأممية لما فيه مصلحة المجتمعات والإنسان.

لبنان فيروس كورونا الجديد

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09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442 08:09 PM

لقاء بحثا فيه سبل تعزيز التعاون والتنسيق لأجل مصلحة المجتمعات والإنسان

متابعة لبرامج تخص الجائحة.. مسؤول أممي في ضيافة سفير المملكة بلبنان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

بيروت

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استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، اليوم، في مقر الاجتماعات بسفارة المملكة، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد محمد صالح.

جرى خلال اللقاء، متابعة لمختلف البرامج الإنمائية خاصة المتعلقة بالحد من جائحة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة والجهود الأممية لما فيه مصلحة المجتمعات والإنسان.

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لبنان فيروس كورونا الجديد

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