شاهد.. "سبق" ترصد جهود رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني بـ"سبوحة"

لتسهيل تدفُّق الحجاج وضَبْط المخالفين ممن لا يحملون تصاريح نظامية

رصدت عدسة "سبق" خلال جولة ميدانية مصوَّرة جهود رجال الأمن المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن على امتداد طريق السيل السريع بمركز الضبط الأمني بسبوحة التابعة للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة.

وفي التفاصيل، زارت "سبق" رجال الأمن في مواقع عملهم، واطلعت على الجهود المبذولة لخدمة الحجاج من خلال انسيابية دخولهم مكة، في ظل تزايد تدفق باصات الحجاج إلى مكة المكرمة، إضافة إلى المركبات الأخرى المصرح لها بدخول العاصمة المقدسة.

يُشار إلى أن كل القوات الأمنية على أتم الاستعداد لضمان حج آمن من كل النواحي، وأن الأجهزة الأمنية بكل تجهيزاتها وإمكاناتها ستكون في خدمة هذا الركن العظيم، وخدمة ضيوف الرحمن الكرام، ولن تسمح بتعكير أجوائه، أو مخالفة تنظيماته.

ويتم التعامل مع المخالفين أو القادمين من دون تصاريح حج، أو الناقلين للحجاج المخالفين، بكل حزم وصرامة، وستتم إحالتهم للجهات المختصة لتطبيق العقوبات بحقهم.