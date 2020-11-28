"مكة".. أول صقر يتسابق في النسخة "3" لمهرجان الملك عبدالعزيز

انطلقت اليوم في ملهم شمال الرياض

سجل الصقر "مكة" الأسبقية كأول صقر يشارك في سباقات الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثالثة، التي انطلقت اليوم في ملهم شمال مدينة الرياض وتستمر حتى 12 ديسمبر المقبل.

ويعود "مكة" للصقار السعودي أمين بن عبدالله بن علي الملاح، الذي شارك في أول أشواط الملواح (الدعو) المخصصة للشاهين فرخ لفئة المحترفين السعوديين، وقطع صقره مسافة 400 متر في توقيت قدره "20 ثانية و100 جزء من الثانية".

وحقق الملاح مفارقة في أول أيام المهرجان كونه أول صقار في النسخة الثالثة مشاركًا بأول شوط، ومحققًا المركز الأول في الشوط بصقره الآخر "فيروز".

وقطع الصقر "فيروز" مسافة 400 متر في توقيت قدره "18ثانية و128 جزءًا من الثانية"، متقدماً بفارق 600 جزء من الثانية عن أقرب منافسيه.

وأشاد أمين الملاح بمستوى تنظيم النسخة الثالثة للمهرجان، الذي أصبح عالمياً ينتظره الصقارون من كل أنحاء العالم.

وشهد اليوم الأول حرصاً كبيراً من المنظمين على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية للوقاية من فيروس كورونا، كما تجري أعمال التنظيف والتعقيم بعد كل شوط من أشواط الملواح لضمان سلامة المشاركين.