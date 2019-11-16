"جامعة سطام" تشارك في المعرض السعودي الدولي للاتصالات

تقدم حلولاً رقمية مبتكرة

تشارك جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، برعاية ماسية، بالمعرض السعودي الدولي للاتصالات وتكنولوجيا الجوالات، والمؤتمر السعودي الدولي للاتصالات، خلال الفترة من 19إلى21 نوفمبر الجاري، بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

ويعد المعرض والمؤتمر المصاحب له أحد أكبر الفعاليات المختصة في مجال التقنية، حيث يشارك فيه العديد من الجهات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى عدد كبير من المشاركات الدولية.

كما يناقش المؤتمر أهم المحاور المستقبلية التي تعتمد عليها صناعة التقنية، حيث يقوم المؤتمر على أربعة محاور رئيسية هي "المدن الذكية والتحول الرقمي وتقنيات الجيل الخامس 5G والصناعة الرابعة".

وفي هذا السياق، قال المشرف على مركز الحلول الرقمية "رقمنة"، الدكتور حسين الجحدلي، إن مشاركة الجامعة لتعزيز العلاقة بينها والقطاعين العام والخاص، ولفتح آفاق جديدة للتعاون مع الجميع بما يساهم في دعم وتعزيز التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، برعاية خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده -حفظهما الله - وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وأضاف "الجحدلي" أن الجامعة ستقدم في المعرض والمؤتمر حلولاً مبتكرة وجديدة في التحول الرقمي والمدن الذكية وتقنية الجيل الخامس وكذلك الصناعة الرابعة، وهي كلها محاور رئيسة وتعتبر عصب المستقبل في صناعة تقنية المعلومات.

وتابع "الجحدلي" أن المعرض السعودي الدولي للاتصالات وتكنولوجيا الجوالات والمؤتمر السعودي الدولي للاتصالات، سيكونان من أهم الأحداث التقنية الكبرى في المملكة كونهما نوافذ جديدة بين جميع القطاعات "الحكومية والاستثمارية والجمهو" وهو ما يصب كله في صالح الوطن والمواطن.