قُرْب انتصار البشر على فيروس كورونا.. والعهدة على "عشقي"

أشار إلى أن هناك أبحاثًا بريطانية واعدة في القضاء على الجائحة

توقع أستاذ علم البيئة الدكتور علي عشقي، قرب اكتشاف عقار يضع حدًا لنهاية فيروس كورونا الجديد.

وتفصيلاً؛ قال "عشقي": هناك أبحاث واعدة في القضاء على جائحة كورونا؛ حيث أوضحت جامعة كولومبيا البريطانية بتاريخ 2 إبريل 2020 أي منذ يومين أن فريقًا من الباحثين الدوليين يزيد عددهم على عشرة باحثين، بقيادة الدكتور جوزيف بنينجر، اكتشفوا عقارًا يمنع تطور العدوى للفيروسات، داخل جسم الإنسان.

حيث يعمل هذا العقار على حجب وكبح الزوائد الجلايكو بروتينة Glycoprotein المنتشرة على سطح الفيروس من الارتباط بالأغشية الإنزيمية المنتشرة على السطح الخارجي لخلايا الحويصلات الهوائية والتي تعرف باسم الأنزيم المحول للبروتين أنجيوتنسين 2 (Angiotensin Converting Enzyme 2) والذي يسهل مرور الفيروسات داخل خلايا الحويصلات الهوائية.

وأضاف: هذا البحث أو الاكتشاف نشر بتاريخ 2 إبريل من هذا العام أي منذ يومين ونشر في الدورية العالمية الخلية تحت عنوان:

Inhibition of SARS-CoV-2 infections in engineered human tissues using clinical-grade soluble human ACE2. Submitted to Cell, 2020 DOI: 10.1016/j.cell.2020.04.004

وتابع "عشقي": كذلك العلماء الأستراليون من جامعة موناش الأسترالية اكتشفوا عقارًا آخر واعدًا في القضاء على فيروسات كورونا اسمه أيفيرمكتن Ivermectin والتي عادة ما تستخدم في القضاء على الطفيليات Parasites خصوصًا القمل والجرب.

وقال "عشقي": في فرنسا أيضًا تدور عجلة البحث حول عقار Hydroxychloroquine التي عادة ما يستخدم في القضاء على طفيل الملاريا.

وختم بقوله: أنا كلي يقين أن الإنسان - بإذن الله - قريب جدًا من اكتشاف عقار أو عقارين يضع حدًا لنهاية هذا الفيروس اللعين.