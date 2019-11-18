لأول مرة لمحبي الفن الأصيل.. "إثراء" يحتفي بروائع أسمهان وأم كلثوم

حفلة موسيقية تقدمها الأوركسترا العربية الوطنية خلال 25-26 ربيع الأول

يحتفي مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" ولأول مرة بروائع "أسمهان وأم كلثوم"، في أمسية موسيقية مميزة لمحبّي فن الزمن الجميل ومتذوّقي الطرب العربي، وذلك في الفترة من 25-26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق (22-23 نوفمبر) 2019م.

وتأتي هذه الحفلة ضمن حزمة فعاليات وأنشطة وعروض أدائية يقدمها المركز طوال العام زاخرة بالتجارب الإنسانية من فن وعلوم وثقافة وأدب، وفي سبيل الاحتفاء بالبعدين التراثي والإبداعي للثقافة العربية.

وتحيي هذه الأمسية كل من لبانة القنطار ومي فاروق بصحبة الأوركسترا العربية الوطنية، التي تسعى إلى صون الثقافة العربية وتعزيزها وتوفير فرص تشيٍّد جسوراً اجتماعية وثقافية عبر الموسيقى والتعليم لتقديم الفن كمكون من مكونات الفنون العالمية.

وأوضح مدير الفنون المسرحية والسينمائية بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي" إثراء" ماجد زهير سمان أن الحفلة الموسيقية التي تقدمها الأوركسترا العربية الوطنية تأتي لتكريم نجمتي الطرب العربي الأصيل "أسمهان وأم كلثوم". حيث سيتم تقديم باقة مختارة من روائع الإرث الموسيقي الضخم والمعزوفات الغنائية التي تركت بصمة خالدة في تاريخ الموسيقى العربية، والتي لا تزال الأجيال تتغنى بها حتى اليوم، للتأكيد على الهوية العربية في مجال الموسيقى والثقافة التي جادت بأروع النماذج في تاريخ الفن العربي.