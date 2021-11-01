60 حالة تسمُّم عقب وجبة غداء من مطعم شهير بـ"صبيا"

تنويم عدد من الحالات تحت الملاحظة

أُصيب 60 شخصًا بحالة تسمُّم غذائي عقب تناولهم وجبات في أحد المطاعم الشهيرة بمحافظة صبيا بمنطقة جازان.

وعلمت "سبق" أن طوارئ مستشفى صبيا العام استقبل اليوم 54 حالة تعاني أعراض التسمم الغذائي إثر تناولهم وجبات من أحد المطاعم بالمحافظة، وتم تنويم حالات عدة تحت الملاحظة.