"رحلتي".. سيرة ذاتية للمؤلف الكفيف "بلو" وملامح تاريخية عن نادي "الاتحاد"

قصة مرثية "الملك فيصل" و"كوكب الشرق".. إصدار يجذب اهتمام الرياضيين عامة

دشن الكاتب والمؤلف الكفيف محمد توفيق بلو، الحاصل على أوسكار الإبداع العربي 2019؛ مؤلفه الجديد في جزئه الثاني «رحلتي عبر السنين» بمعرض جدة الدولي للكتاب.



وتناول "بلو" في إصداره جانبًا من سيرته الذاتية للحقبة التاريخية من صيف عام 1974م حتى صيف 1977م، عبر 10 فصول حملت عناوين: صيف حافل، بدء العام الدراسي، رحلتي مع نادي الاتحاد، أحداث ورثائيات، اجتياز الخطوة الأولى، مع بابا طاهر في تونس الخضراء، المسيرة التعليمية والتغييرات الجديدة، حلمي مع كرة اليد، الصيف ورمضان في مصر، مرحلة الكفاءة المتوسطة.



ومن المتوقع أيضًا أن يجذب هذا الإصدار ويثير اهتمام الرياضيين بصفة عامة، ومشجعي نادي الاتحاد بصفة خاصة، وعامة لاعبي كرة اليد؛ لما تضمنه من توثيق تاريخي لتطور الحركة التاريخية وملامح تاريخية عن نادي الاتحاد في تلك الحقبة، كذلك المهتمون بالسيرة الأدبية والتاريخية للراحل طاهر زمخشري على ما تم كشفه لأول مرة عن قصة مرثية الملك فيصل «الشعب الفريسة»، وكذلك مرثية كوكب الشرق السيدة أم كلثوم «الرؤى الخالدة».



جدير بالذكر أن المؤلف الكفيف "بلو" قد دشن في العام الماضي الجزء الأول من سلسلة «رحلتي عبر السنين»، والذي تضمن 9 فصول حملت العناوين: «مهد طفولتي، طفولتي في سانت لويس، فاجعة الشرفية، إلى العزيزية، الخروج من العزيزية، في الصف الرابع الابتدائي، في الصف الخامس الابتدائي، العودة للجذور بين الطندباوي وباب التمار، في الصف السادس الابتدائي».



وجاء الكتاب الجديد صدر عن دار سيبويه للطباعة والنشر والتوزيع، في نسخة عصرية جذابة من القطع المتوسط (17×24) في 257 صفحة.