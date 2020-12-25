عفيف تشهد افتتاح ثاني أكبر مدرسة لتعليم القيادة للنساء بمنطقة الرياض

بالتعاون مع الشركة الكندية CPS

شهدت محافظة عفيف افتتاح مدرسة الهاجري للقيادة، التي تأتي امتداداً لصدور الأمر الملكي السامي للسماح للمرأة بقيادة المركبات؛ حيث تُعتبر هذه المدرسة ثاني أكبر مدرسة بعد مدرسة جامعة الأميرة نورة؛ حيث تتولى تدريب السيدات على القيادة الآمنة في منطقة الرياض، والتي تم تأسيسها بالتعاون مع الشركة الكندية CPS.



من جهته أوضح محمد بن حسين الهاجري، مالك المدرسة، أن إنشاء المدرسة جاء لتحقيق غاية استراتيجية وهي خدمة القضايا المتعلقة بالمرأة والأسرة؛ لما لها من نتائج اجتماعية واقتصادية عالية الإيجابية، وحل الكثير من المعوقات التي تواجه المرأة من صعوبة في التنقل من وإلى مقر عملها أو مكان تعليمها.



كما تهدف إلى تقديم خدمات التعليم والتدريب على قيادة المركبات للنساء والرجال بجودة عالية، بالإضافة إلى توفير نظام ومحتوى تعليمي متميز والمساهمة في نشر الوعي حول سلامة الطرق والسلامة المرورية لدى قادة المركبات، وتقديم جيل من المدربات السعوديات ذوات الخبرة في التعليم والتدريب على قيادة المركبات، كما أن المدرسة تأتي بطاقة استيعابية كبيرة؛ حيث يتسع الميدان لعدد كبير من سيارات التدريب، إضافة إلى التدريب النظري والمحاكاة، كما أنها على جاهزية تامة لاستقبال المتقدمات من جميع المحافظات القريبة لها مثل الدوادمي ومهد الذهب والموية ومحافظات ومراكز الطائف والخرمة وضرية، وغيرها.



وأضاف "الهاجري" أن برامج التدريب، من خلال التدريب النظري الذي يتم خلاله تدريس مجموعة من المواد بعناصرها بالدقة والوضوح الكافي لتهيئة السائق لاستيعاب المفهوم الكامل للقيادة الوقائية، وتدريب المحاكاة، وهو تدريب من أحدث التقنيات المستخدمة في تعليم قيادة السيارات، بعد استخدامها بشكل كبير وفعال في تعليم قيادة الطائرات، وبالتالي في تعليم قيادة السيارات؛ حيث تؤدي إلى تقليل الحوادث وكسر رهبة المتدرب، والتدريب العملي وهو أساس أي درس يعطى في تعليم القيادة؛ لأن قيادة السيارة مهارة عملية، فالتدريب العملي جزء لا يتجزأ من تجربة أي شخص يود تعليم قيادة السيارات، كما أنه يتوفر التدريب لحاملات الرخص سارية المفعول من خارج المملكة يتم استبدالها بعد إجراء الفحص المروري، وكذلك لحاملات الرخص منتهية الصلاحية، كما توفر مدرسة الهاجري برنامجًا تدريبيًّا بحد أدنى 6 ساعات تدريبية، ولمن لا تحمل أي نوع من رخص القيادة وترغب في تعلم القيادة؛ ثلاثين ساعة تدريبية، بالإضافة إلى الاختبار النظري والعملي، عبر رابط التسجيل التالي: http://afifdriving.com .



وأردف "الهاجري" أن المجموعة تسعى مستقبلاً بالعمل مع شركة ألمانية متخصصة في تعليم القيادة لمن هم بسن السابعة وأعلى، وسيتم افتتاحها خلال الفترة القادمة؛ حيث تعتبر هذه المبادرة الأولى على مستوى الوطن العربي، سائلاً الله للجميع التوفيق والسداد خدمة للدين والمليك والوطن.