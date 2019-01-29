في حملة مشتركة.. ضبط مصنع تديره عمالة مخالفة بمكة

ضبط 44 عاملاً وتسليمهم لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات

نفّذت شرطة العاصمة المقدسة -ممثلة في الضبط الإداري- بالتعاون مع بلدية الشوقية الفرعية والإدارة العامة للنظافة، حملةً مشتركةً على مصنع مخالف داخل حوش شعبي تديره عمالة مخالفة.

وتم ضبط 44 عاملاً مخالفاً لنظام الإقامة والعمل، يمتهنون أعمالاً مرخصة في صناعة البلك والديكورات الجبسية والكراتين والحطب بطريقة غير نظامية.

وجرى تسليم العمالة المخالفة بمحضر رسمي للشميسي؛ تمهيداً لتطبيق اللوائح بحقهم.. وتولت إدارة النظافة إتلاف المضبوطات.