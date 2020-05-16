رجال مرور العاصمة المقدسة يباشرون عملهم رغم تقلب الأجواء

نفّذوا مهام تطبيق منع التجول وسط هطول الأمطار مساء أمس

بث الحساب الرسمي للمرور السعودي صوراً وثّق خلالها قيام رجال مرور العاصمة المقدسة بتطبيق قرار منع التجول وقت هطول الأمطار والتقلبات الجوية التي شهدتها العاصمة المقدسة، مساء أمس.

وأظهرت الصور وجود رجال المرور خلال الأجواء أمس الجمعة، مع هبوب رياح مثيرة للأتربة والغبار وهطول أمطار فوق المتوسطة.

ورغم هذه الأجواء، واصل رجال المرور قيامهم بواجباتهم على أكمل وجه.