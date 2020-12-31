رئيس هيئة الأركان يتلقى الجرعة الأولى من ‫لقاح كورونا‬

تلقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بالرياض بأرض المعارض والمؤتمرات؛ الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد - 19"، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.لقاح كورونا رئيس هيئة الأركان العامة وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
ضمن الخطة الوطنية المنفذة من قبل وزارة الصحة
تلقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بالرياض بأرض المعارض والمؤتمرات؛ الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد - 19"، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.