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ضمن الخطة الوطنية المنفذة من قبل وزارة الصحة

رئيس هيئة الأركان يتلقى الجرعة الأولى من ‫لقاح كورونا‬

تلقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بالرياض بأرض المعارض والمؤتمرات؛ الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد - 19"، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.