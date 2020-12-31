رئيس هيئة الأركان يتلقى الجرعة الأولى من ‫لقاح كورونا‬

ضمن الخطة الوطنية المنفذة من قبل وزارة الصحة

تلقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بالرياض بأرض المعارض والمؤتمرات؛ الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد - 19"، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

لقاح كورونا رئيس هيئة الأركان العامة وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442 09:29 PM

ضمن الخطة الوطنية المنفذة من قبل وزارة الصحة

رئيس هيئة الأركان يتلقى الجرعة الأولى من ‫لقاح كورونا‬

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تلقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بالرياض بأرض المعارض والمؤتمرات؛ الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد - 19"، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

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لقاح كورونا رئيس هيئة الأركان العامة وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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