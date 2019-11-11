ما العلاقة بين إصابات العمود الفقري والسكتة الدماغية؟

ثلاث مؤشرات على قرب حدوثها

حذّرت نتائج دراسة جديدة من مضاعفات إصابات العمود الفقري؛ لأنها تشمل زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ولاحظ الباحثون أن الإحساس بالتعب والرغبة في النوم ومشاكل التنفس؛ هي ثلاث مؤشرات على مخاطر السكتة المتزايدة بعد إصابة العمود الفقري.

وأجريت الدراسة في جامعة كالجاري بكندا، بالتعاون مع باحثين من صربيا وكرواتيا، واعتمدت على البيانات الصحية لـ600 ألف شخص.

ونُشرت نتائج الدراسة في دورية "نيورولوجي"، وتوصلت إلى أن إصابات العمود الفقري تُضاعف خطر الإصابة بالسكتة 3 إلى 4 أضعاف.

ويشكو المصابون بإصابات في العمود الفقري عادة من مشاكل التنفس، ويؤدي ذلك إلى نقص الأكسجين الذي يصل إلى الدماغ، وينعكس ذلك على تراجع وظائف الدماغ.