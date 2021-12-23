"التحالف": استهدفنا معسكر الأمن المركزي بالعاصمة صنعاء بضربات موجعة

تدمير 7 مخازن للطائرات المسيرة والأسلحة بالمعسكر

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، استهداف معسكر الأمن المركزي بالعاصمة صنعاء بضربات موجعة، وأكد تدمير 7 مخازن للطائرات المسيرة والأسلحة بالمعسكر.

وكانت مصادر قد أفادت بوقوع انفجارات في مخازن معسكر الأمن المركزي بعد ضربات التحالف بصنعاء.

وقال "التحالف": إن العملية بصنعاء هي استجابة فورية، بعد تدمير مسيرة أطلقت نحو جازان.

وأكد "التحالف" أن استهداف المدنيين يقابله خيار ضربات جوية في إطار القانون الدولي الإنساني.