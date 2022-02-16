القيادة تهنئ رئيسة كوسوفا بذكرى استقلال بلادها

أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيدة فيوسا أوسماني؛ رئيسة جمهورية كوسوفا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية كوسوفا الصديق، اطراد التقدم.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة ، للسيدة فيوسا أوسماني؛ رئيسة جمهورية كوسوفا.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية كوسوفا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.