العدالة يفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي

أعلن نادي العدالة الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين، اليوم الأحد، في بيان؛ افتتاح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي، ولمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل.

قال فيه: "نظرًا لقرب انتهاء الدورة الحالية لمجلس إدارة نادي العدالة، وإشارة إلى خطاب رئيس اللجنة العامة للانتخابات الرياضية المتضمن عزم اللجنة فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة (بنظام القائمة) وفقًا للمادة (68) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضيـة، ولمدة 3 أيام خلال الفترة من تـاريخ 18 وحتى 20/ 11/ 1440هـ الموافق 21 وحتى 23/ 7/ 2019م.

وأكد البيان أن هناك لجنة من الهيئة العامة للرياضة سوف تتواجد يوميًا بمقر النادي من الساعة 5 إلى الساعة 9؛ لاستلام وتدقيق ملفات المرشحين وبيانات أعضاء الجمعية العمومية العادية، الذين يحق لهم الحضور والتصويت، المستوفين للشروط المنصوص عليها بالمواد (72،71،70،20) الأساسية للأندية الرياضية.

