"الحصيني" ينبه ساكني الرياض والشرقية: موجة غبار

بدأت وتوقع أن تكون متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني إن موجة غبار بدأت في الساعة 1:27 ظهر اليوم السبت، وهي متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من الشمالية الشرقية وشمال العاصمة الرياض.

وقال: متوقع أن تحركها نواحي أجزاء من الشرقية ثم العاصمة الرياض فجنوب الرياض والشرقية.

10

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442 01:45 PM

بدأت وتوقع أن تكون متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة

"الحصيني" ينبه ساكني الرياض والشرقية: موجة غبار

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 2,171

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني إن موجة غبار بدأت في الساعة 1:27 ظهر اليوم السبت، وهي متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من الشمالية الشرقية وشمال العاصمة الرياض.

وقال: متوقع أن تحركها نواحي أجزاء من الشرقية ثم العاصمة الرياض فجنوب الرياض والشرقية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021