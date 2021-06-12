"الحصيني" ينبه ساكني الرياض والشرقية: موجة غبار

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني إن موجة غبار بدأت في الساعة 1:27 ظهر اليوم السبت، وهي متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من الشمالية الشرقية وشمال العاصمة الرياض.
وقال: متوقع أن تحركها نواحي أجزاء من الشرقية ثم العاصمة الرياض فجنوب الرياض والشرقية.
بدأت وتوقع أن تكون متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة
قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني إن موجة غبار بدأت في الساعة 1:27 ظهر اليوم السبت، وهي متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من الشمالية الشرقية وشمال العاصمة الرياض.
وقال: متوقع أن تحركها نواحي أجزاء من الشرقية ثم العاصمة الرياض فجنوب الرياض والشرقية.