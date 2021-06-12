"الحصيني" ينبه ساكني الرياض والشرقية: موجة غبار

بدأت وتوقع أن تكون متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني إن موجة غبار بدأت في الساعة 1:27 ظهر اليوم السبت، وهي متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من الشمالية الشرقية وشمال العاصمة الرياض.

وقال: متوقع أن تحركها نواحي أجزاء من الشرقية ثم العاصمة الرياض فجنوب الرياض والشرقية.