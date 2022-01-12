ولادة طبيعية لسيدة سعودية بـ"تبوك" أنجبت 5 توائم

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية من إجراء ولادة طبيعية لسيدة سعودية تبلغ من العمر ( 34 ) عامًاً أنجبت خمسة توائم، وذلك في الأسبوع ( 28 ) من الحمل والتي تتراوح أوزانهم بين ( 950-1100 جرام ) وجميعهم بصحة جيدة ولله الحمد، حيث تمت متابعة حالة الأم الصحية بمركز العقم وأطفال الأنابيب التابع للمستشفى بعد ولادتها الأولى قبل ( 12) عامًا.
يُشار إلى أن المركز منذ افتتاحه أجرى ( 2357 ) حالة تلقيح صناعي بإجمالي ( 538 ) حالة ولادة من بينها توائم.
بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية
تمكن فريق طبي بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية من إجراء ولادة طبيعية لسيدة سعودية تبلغ من العمر ( 34 ) عامًاً أنجبت خمسة توائم، وذلك في الأسبوع ( 28 ) من الحمل والتي تتراوح أوزانهم بين ( 950-1100 جرام ) وجميعهم بصحة جيدة ولله الحمد، حيث تمت متابعة حالة الأم الصحية بمركز العقم وأطفال الأنابيب التابع للمستشفى بعد ولادتها الأولى قبل ( 12) عامًا.
يُشار إلى أن المركز منذ افتتاحه أجرى ( 2357 ) حالة تلقيح صناعي بإجمالي ( 538 ) حالة ولادة من بينها توائم.