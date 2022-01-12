ولادة طبيعية لسيدة سعودية بـ"تبوك" أنجبت 5 توائم

بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية من إجراء ولادة طبيعية لسيدة سعودية تبلغ من العمر ( 34 ) عامًاً أنجبت خمسة توائم، وذلك في الأسبوع ( 28 ) من الحمل والتي تتراوح أوزانهم بين ( 950-1100 جرام ) وجميعهم بصحة جيدة ولله الحمد، حيث تمت متابعة حالة الأم الصحية بمركز العقم وأطفال الأنابيب التابع للمستشفى بعد ولادتها الأولى قبل ( 12) عامًا.

يُشار إلى أن المركز منذ افتتاحه أجرى ( 2357 ) حالة تلقيح صناعي بإجمالي ( 538 ) حالة ولادة من بينها توائم.