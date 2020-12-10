"ثنائيات الدرعية" تختار "تيناري" قيمًا فنيًا لـ"بينالي الدرعية"

يتضمن 6 أقسام تتناول موضوعات ثقافية متعددة

كشفت مؤسسة "ثنائيات الدرعية" اليوم عن اختيار المدير العام الرئيس التنفيذي لمركز الفن المعاصر "UCCA" فيليب تيناري، قيماً فنياً لبينالي الدرعية الذي يعد أول وأكبر معرض دولي للفن المعاصر يقام في المملكة حتى الآن، حيث تقرر أن تستمر دوراته المقبلة بشكل سنوي بالتناوب مع البينالي الإسلامي.

ويتضمن "بينالي الدرعية" ستة أقسام تتناول موضوعات ثقافية متعددة، بهدف إيجاد روابط جديدة بين المملكة والمجتمع الفني الدولي، إضافة إلى الكشف عن اتجاهات عالمية جديدة للفن المعاصر و تقديمها للمشهد الثقافي المزدهر في المملكة من خلال عرض أعمال ما يقارب 70 فنانًا محليًا ودوليًا.

ويعد "تيناري" من أهم القيّمين الفنيين في العالم، وتمت تسميته من قبل "ArtReviews" ضمن أكثر 100 شخص تأثيرًا في مجال الفن المعاصر. ويعيش في بكين منذ عام 2001م، وحاصل على درجات علمية من جامعتي ديوك وهارفارد. وتحمل مسيرته العملية تقييم أكثر من 70 معرضًا فنيًا والآلاف من البرامج العامة خلال فترة عمله في مركز "UCCA" للفن المعاصر؛ التي عرض فيها أعمالًا للفنانين الناشئين والمحترفين من جميع أنحاء العالم لزائريّ المركز الذين يُقّدر عددهم بما يزيد عن مليون زائر كل عام.

ويُعرف مركز ""UCCA بأنه مؤسسة الفن المعاصر الرائدة في الصين، وتقدم مجموعة واسعة من المعارض والبرامج العامة والمبادرات البحثية، إلى جانب تنظيمها للعروض التي نالت استحساناً مثل معرض "بيكاسو - ولادة عبقرية" وحصل على أرقام قياسية في عام 2019.

ويعمل المركز على إدخال الصين في حوار عالمي من خلال الفن المعاصر، وقد افتتح المركز "UCCA "Dune في بيداهي عام 2018م، كما يستعد لافتتاح ""UCCA Edge في شنغهاي عام 2021م.