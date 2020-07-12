إقبال كبير على رياضة الدراجات الهوائية بصيف عسير.. متعة وسط غابات العرعر

تستمر شهراً تحت شعار "مرحبا ألف.. تنزه بحذر".. على 4 مواقع سياحية

تعتبر رياضة الدراجات الهوائية من أبرز الرياضات التي تجمع بين التكامل البدني والنفسي والثراء المعرفي، الذي تمثله المواقع السياحية والتراثية التي تحتضن هذه المسابقات في جميع دول العالم.

وفي مهرجان صيف عسير 2020 تعتبر فعاليات الدراجات الهوائية التي تنظمها أمانة منطقة عسير وعدد من البلديات التابعة لها من أبرز الفعاليات التي تحظى بإقبال كبير من المواطنين والمقيمين وزوار المنطقة الذين حرصوا على الاستمتاع بالفعاليات التي تقدم هذا العام تحت شعار" # مرحبا ألف.. تنزه بحذر" في المحافظات الواقعة على الشريط السياحي الجبلي الممتد من محافظة ظهران الجنوب إلى مركز" البشائر" بمحافظة بلقرن شمالا، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من تفشي فيروس كورونا المستجد"؛ حيث يتم قياس درجات الحرارة لمستخدمي الدراجات الهوائية وتعقيم الدراجات الهوائية قبل وبعد الاستخدام وتحديد علامات أرضية ومسارات منظمة لتحقيق التباعد الاجتماعي في موقع عربات بيع الطعام المتنقلة، وتحقيق التباعد الاجتماعي بتوعية وتوجيه الزائرين للفعالية من قبل الفرق التطوعية المشاركة.

وتتوزع مسارات الدراجات الهوائية على أربعة مواقع سياحية في منطقة عسير، هي مسار السحاب الذي يقع في مركز "السودة" على مسافة 3500 متر، ومسار محافظة "النماص" الذي يمتد على مسافة 2000 متر ومسار متنزه "الحبله" لمسافة 2000 متر، ومسار "المطار" على مسافة 1300 متر.

وحرصت أمانة منطقة عسير والجهات المشاركة معها في تنظيم الفعالية مثل شرطة ومرور المنطقة، والدفاع المدني، والهلال الأحمر، ووزارة الزراعة، وفريق "نشامى عسير"، وفريق "سندكم"، والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية (محمية ريدة)، والبلديات المعنية في النماص والسودة والحبلة، على اختيار مواقع المسارات التي تمر بعضها وسط غابات العرعر والنبات الجبلية العطرية التي تشكل مع السحاب الذي يغطيها لوحة فنية حالمة، إضافة إلى تعرف المشاركين على أبرز المعالم الحضارية والتراثية التي تتوزع على جنبات المسارات، وهو ما يحقق أبرز أهداف الفعالية في توفير نشاط سياحي يجمع بين المتعة والثقافة.

وجهزت أمانة منطقة عسير والجهات المشاركة معها مواقع المسارات منذ وقت مبكر حيث تم تقسيم المسارات إلى ثلاثة أقسام A وB وC، تشمل منطقة المواقف، ومنطقة الفعاليات، ومسار الحركة البديل، ومسار دراجات بعرض أربعة أمتار ومسار خاص بالمشي، وعشرات اللوحات الإرشادية ومئات العلامات الأرضية لتوضيح المسارات الحركية ولحفظ السلامة وموقف لسيارات فرق التنظيم والصيانة وحاويات نفايات على طول المسار.

ولم تقتصر الفعالية على المشاركين حيث وفرت جوانب ترفيهية للحضور منها دراجات هوائية للتنزه والتأجير برسوم رمزية، وعربات بيع طعام متنقلة، وجلسات على خمسة إطلالات جذابة، وتجهيز مواقع تعكس هوية المنطقة.

يذكر أن فعاليات الدراجات الهوائية ستستمر لمدة شهر قابلة للتمديد من الساعة الثالثة وحتى الساعة السابعة مساءً يومياً.