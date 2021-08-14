عبر مبادرة "كوفاكس".. مصر تتسلّم 1.7 مليون جرعة من لقاح أسترازنيكا

تسلمت مصر شحنة جديدة من لقاح "أسترازنيكا" المضاد لكوفيد-19 تضم مليونًا و766 ألفًا و400 جرعة عبر مبادرة "كوفاكس" العالمية.

وقالت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، في تصريح لها: إن الشحنة الجديدة من لقاح "أسترازنيكا" هي الثالثة ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا خلال الفترة القادمة في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين؛ للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.