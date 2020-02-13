مصادر تكشف تفاصيل فيديو دهس المرأة.. الجاني موقوف

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل الحادثة التي وثقها فيديو متداول ويظهر فيها ‏إقدام شخص على دهس امرأة.

ووفقاً للتفاصيل وقعت الحادثة قبل عدة أشهر بسبب خلافات بين زوجين وتعرضت المرأة في الحادثة لعدة إصابات أدخلت على أثرها المستشفى وقبض على الجاني في حينه ولا يزال موقوفاً.