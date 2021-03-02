معهد الإدارة العامة ينفذ 22 برنامجاً تدريبياً للقطاع الثالث

لتأهيل القوى البشرية وتفعيل الشراكات المجتمعية

في إطار سعيه لتطوير قدرات ومهارات القوى البشرية الوطنية، وتمكينهم من أداء أدوارهم المهنية والوظيفية بكفاءة وفاعلية، ينفذ معهد الإدارة العامة 22 برنامجاً تدريبياً موجهاً للقطاع الثالث، خلال الفترة من 7 إلى 11 مارس الجاري.

تنفذ هذه المجموعة من البرامج التدريبية النوعية في ظل مستهدفات المعهد الاستراتيجية الرامية إلى تفعيل الشراكات المجتمعية مع الجمعيات والمؤسسات الوطنية التي تسهم بدور حيوي في التنمية الشاملة.

وتشتمل هذه البرامج التدريبية على مجموعة متنوعة من الدورات التي تزود المتدربين بمهارات فنية ومهنية وتنفيذية تكسب المتدرب القدرة على أداء وظيفته وأدواره المهنية بجودة وإنتاجية كبيرتين. حيث ينفذ المعهد الدورات التالية:

إدارة الوقت، مهارات السكرتارية الإبداعية، النماذج الإلكترونية، تنمية مهارات التصميم، التوعية بأمن المعلومات وحماية البيانات لغير التقنيين، تصميم الاستبانة، برنامج إعداد التقارير الإحصائية، التصوير الفوتوغرافي، إعداد التقارير الإحصائية، الكتابة المهنية الاحترافية، بيئة العمل، الاتصال في العلاقات العامة، إدارة التغيير، معالجه النصوص باحترافيه، سلوكيات الوظيفة واخلاقيات العمل، إعداد التقارير الإحصائية، تحفيز الموظفين، مقدمة لمؤشرات الأداء، الاتصال والتواصل مع الآخرين، تحليل القرارات الإدارية، التعامل مع ضغوط العمل، إدارة الأداء.

ودعا المعهد كافة منسوبي مؤسسات القطاع الثالث إلى التسجيل في هذه البرامج التدريبية والاستفادة من محتوياتها الثرية وذلك عبر الرابط التالي: http://surveys.ipa.edu.sa/n/zzzlb.aspx

وينتهي التسجيل في هذه البرامج في الساعة الثانية ظهر غد الأربعاء 3 مارس.