وفد نرويجي يزور مقر مركز الملك سلمان للإغاثة بالرياض

بحث الموضوعات المتصلة بالجانب الإغاثي والإنساني

زار وفد نرويجي مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالرياض أمس، والتقى خلال الزيارة مدير إدارة الشراكات والعلاقات الدولية الدكتور يحيى بن عبدالله الشمري.

وبحث الجانبان عددًا من الموضوعات المتعلقة بالجانب الإغاثي والإنساني، كما قدم لهم نبذة عن برامج ومساعدات المركز للمحتاجين حول العالم.

وأبدى الوفد النرويجي إعجابه بالآلية الدقيقة والمعايير المتقدمة التي ينتهجها المركز في تخطيط وتنفيذ المشاريع الإغاثية، مؤكدًا أن هذه الأعمال الإنسانية تسهم في تعزيز فرص الأمن والاستقرار والسلام العالمي.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443 04:04 PM

بحث الموضوعات المتصلة بالجانب الإغاثي والإنساني

وفد نرويجي يزور مقر مركز الملك سلمان للإغاثة بالرياض

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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زار وفد نرويجي مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالرياض أمس، والتقى خلال الزيارة مدير إدارة الشراكات والعلاقات الدولية الدكتور يحيى بن عبدالله الشمري.

وبحث الجانبان عددًا من الموضوعات المتعلقة بالجانب الإغاثي والإنساني، كما قدم لهم نبذة عن برامج ومساعدات المركز للمحتاجين حول العالم.

وأبدى الوفد النرويجي إعجابه بالآلية الدقيقة والمعايير المتقدمة التي ينتهجها المركز في تخطيط وتنفيذ المشاريع الإغاثية، مؤكدًا أن هذه الأعمال الإنسانية تسهم في تعزيز فرص الأمن والاستقرار والسلام العالمي.

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مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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