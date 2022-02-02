"البلوي" إلى رتبة عميد ركن بقطاع حرس الحدود بالبدع

صدرت الموافقة السامية الكريمة ‏بترقية قائد قطاع حرس الحدود بمحافظة البدع العقيد الركن صالح مبارك البلوي؛ إلى رتبة (عميد ركن).

ورفع "البلوي"؛ خالص الشكر وبالغ الامتنان للقيادة على هذه الثقة الملكية الغالية بترقيته إلى رتبة "عميد ركن"، مؤكداً أن هذه الترقية حافز (بإذن الله) لبذل مزيدٍ من الجهد والعطاء لخدمة الوطن.