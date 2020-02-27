200 استشاري ومصمم يطلعون على أحدث تقنيّات دهانات الجزيرة الذكية

خلال لقاء نظمته بالمدينة الرقمية في العاصمة الرياض

اطلع أكثر من 200 مهندس ومصمم واستشاري من المختصين بمشاريع التشييد والبناء على أحدث التقنيّات والأفكار الذكية والمبتكرة لشركة "دهانات الجزيرة" في ميدان البناء والعمران، تمثّلت بعدد من أنظمتها ومنتجاتها النوعية التي تعتبر حلولاً للمشكلات التي تعترضهم خلال اضطلاعهم بمهام تنفيذ كبرى المشاريع العمرانية في المملكة.

وخلال لقاء نظمته مؤخراً في فندق كراون بلازا بالمدينة الرقمية في العاصمة الرياض، عرضت الشركة ثلّة من منتجاتها المميزة المخصصة لمعالجة مشاكل الفواصل والتشققات في الأسطح، مثل "الجزيرة يونيك جوينت" و"الجزيرة ألتيمت" و"الجزيرة يونيك فيلر"، إضافة إلى منتجاتها عالية الجودة المخصصة للمعالجات الإسمنتية، ومنها معالجة استواء الأسطح وتعبئة التشققات قبل أعمال تنفيذ الدهان، كمنتجيها "الجزيرة ماتريكس" و"الجزيرة إكستريم".

وتناولت منتج السبورة الذكية "الجزيرة نوتس"، وهو طلاء لتدوين الأفكار وتسجيلها على الجدران، أشبه ما يكون بالسبورة البيضاء، يسهل الرسم والكتابة عليها، ثم المسح دون عناء أو مجهود، إلى جانب منتج "الجزيرة نوتس كلير"، الذي يطبّق على مختلف الأسطح ليحيلها إلى سبورة ذكية أيضاً، علاوة على منتجها "الجزيرة ماجنتيك" الطلاء الذي يتمتّع بتقنية المغنطة، مما يجعل الجدار قابلاً للصق أي جسم ممغنط عليه، ليتمكن المستهلك من تثبيت ذكرياته وأولوياته، وقد أجرى الحضور تجارب حيّة على نماذج من هذه المنتجات.

وألقت الشركة الضوء على منتجاتها المستدامة، مثل طلاء التشطيبات الداخلية "الجزيرة نوفل" المقاوم للبقع والبكتيريا وانتشار اللهب والقابل للغسيل، ومنتجها "الجزيرة أوكسي كير"، طلاء تنقية الهواء الداخلي للأبنية من الفورمالدهيد، ليبقى صحياً وآمناً.

وركّزت في عرضها على منتجها المخصص لتغطية عيوب الأسقف المفتوحة وإعطاء مظهر متجانس لمختلف الأسطح "الجزيرة جرين سيلك فليكسي"، المتصف بالمرونة وقوة الالتصاق وقابلية الطلاء مباشرة على الأسطح بمختلف أنواعها، في المواقف والمراكز التجارية والمستودعات والصالات الكبرى.

وأبرزت مجموعة متكاملة من دهانات الطرق والحلول المرورية، كدهان "الجزيرة أفرو" المعتمد من وزارة النقل، والذي اجتاز النوع الثالث الأكثر متانة وديمومة حسب معايير "المواصفات الفيدرالية"، و"الجزيرة أفرو رصيف"، الذي يمتاز بجمالية عالية وثبات الألوان ووضوحها، و"الجزيرة أفرو أمان"، الذي يستخدم للحواجز الخرسانية للتنبيه من مخاطر الطرق، و"الجزيرة أفرو أمان عاكس"، وهو عاكس في الليل للتحذير من مخاطر الطرق، و"الجزيرة أفرو فلوريسنت"، الذي يتوهّج ليلاً ونهاراً ويستخدم على الحواجز والأعمدة وفي مواقف السيارات، و"الجزيرة أفرو مضيء"، الذي يضيء لساعات في الأماكن المظلمة، ليستخدم في الأنفاق والمواقف ومخارج الطوارئ.

وشكّلت أنظمة دهانات الجزيرة للعزل المائي والحراري والصوتي، محطة مهمة في تفاصيل العرض، فتناولت أنظمة وتقنيّات ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، مثل "الجزيرة دثار" المتوّج بشهادة (ETAG 004) الأعلى عالمياً في مجال العزل الحراري، و"الجزيرة كول رووف" العازل المائي لأسطح المباني والمصانع، والحاصل على شهادة اختبار تتماشى ومتطلبات المجلس الأمريكي لتصنيف الأسطح الباردة CRRC، علاوة على "الجزيرة فليكسي جارد" المخصص للعزل المائي تحت البلاط، مبعداً أضراراً إنشائية جسيمة تنتج من تسرّب الماء والتعرّض للرطوبة، بالإضافة إلى العازل الصوتي "الجزيرة سايلنس".

وسلطت الشركة الضوء على منتجاتها من غراء البلاط والسيراميك والبورسلين، مثل "الجزيرة تايلكس" و"الجزيرة سانتكس"، لمعالجة ما يواجه منفذي البلاط من مشاكل عدم الثباتية جرّاء ضعف الالتصاقية.

وعرّجت الشركة خلال العرض لخدماتها الراقية التي تقدمها فنيّاً وتدريبياً للمشاريع والأطراف المشاركة بإنشائها، وفي جوانب الإشراف والتنفيذ، فضلاً عن خدمات ما بعد البيع.

وفي نهاية المطاف خصصت مساحة لعرض موضة ألوان دهانات الجزيرة 2020 بمجموعاتها الأربع، حياة، وتراث، ورؤية، وقمّة، الملبية لمختلف الأذواق، والمستلهمة من الهوية المحلية والتوجهات العالمية، لافتة النظر إلى لون العام (همّة)، الذي يبعث في النفس روح التجديد والانتعاش، وتعود تسميته لهمّة المواطن السعودي العالية التي تطاول عنان السماء، ولما شهدته المملكة في السنوات الأخيرة من حراك ملموس على مختلف الأصعدة.