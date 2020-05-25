حالة تستمر حتى الـ10 مساء .. تنبيه من أمطار رعدية على نجران

تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبينت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وخباش، وتستمر حتى الساعة الـ10مساءً - بمشيئة الله -.