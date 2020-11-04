الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات بعد 7 أيام في 3 مدن

المرور يؤكد أن الإجراء يأتي سعياً إلى تعزيز إجراءات السلامة المرورية

أعلن المرور اليوم أنه سيبدأ الرصد الآلي لمخالفة "عدم الالتزام بحدود المسارات المحدّدة على الطرق"، وذلك بعد سبعة أيام في 3 مدن.

وقال حساب المرور السعودي على تويتر اليوم: سعياً إلى تعزيز إجراءات السلامة المرورية؛ سيبدأ #المرور_السعودي⁩ الرصد الآلي لمخالفة "عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق"، وذلك بعد سبعة أيام في (الرياض - الدمام - جدة).