بمساندة أمنية.. مصادرة 10 أطنان أغذية فاسدة بسوق الخالدية في مكة

جولات لـ" الأمانة" شملت الباعة الجائلين بشارع الحج والساحات العامة

كثَّفت أمانة العاصمة المقدّسة، ممثلة في وكالة البلديات، بالتعاون مع الجهات الأمنية، جهودها في مجال مراقبة الأسواق العشوائية ومتابعة الخدمات التي تتعلق بالصحة العامة؛ وذلك خلال الجولات الرقابية التي تقوم بها الفرق الميدانية ضمن نطاق البلدية الإشرافي.

وأوضحت البلدية أن الفرق الميدانية قامت بتنفيذ حملاتها التفتيشية المشتركة على سوق الخالدية العشوائي نتج عنها؛ مصادرة (10) أطنان من الخضراوات والأسماك واللحوم الفاسدة غير المستوفية للاشتراطات الصحية، التي تعرض من قبل الباعة الجائلين المخالفين، حيث تمت مصادرتها وإتلافها في الموقع نفسه.

كما واصلت بلدية المعابدة الفرعية جولاتها الرقابية، على الباعة الجائلين في شارع الحج؛ أسفر عنها مصادرة 300 كجم من الخضراوات وتسليمها بعد التأكد من سلامتها إلى جمعية إكرام لحفظ الطعام وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي وذلك في إطار حرصها على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم، وصادرت بلدية الشوقية الفرعية خلال حملاتها الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين الموجودين في الساحات العامة 900 كجم من الفواكه والخضراوات، وتم تسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكَّدت أمانة العاصمة المقدّسة استمرار حملاتها الرقابية ومراقبة الظواهر السلبية المتمثلة في البيع في الطرقات لما لها من أضرار جسيمة نتيجة بيع المواد الغذائية المكشوفة في بيئة غير مناسبة ومفتقرة إلى الاشتراطات الصحية اللازمة، وأنها تعمل بجهد كبير للحد من التجاوزات من خلال تكثيف الجولات الرقابية اليومية وتأمين الأجواء الصحية الآمنة.