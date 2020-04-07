السويد تسجل 114 حالة وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّلت السويد أكثر من 114 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وأشارت حصيلة نشرتها اليوم وكالة الصحة العامة السويدية، إلى أن جزءًا من الوفيات الـ114 الجديدة التي أُحصيت يعود لأرقام تم تصحيحها في الأيام الأخيرة.